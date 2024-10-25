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Adana Demirspor, Sivasspor'a 4-2 Mağlup Oldu

Adana Demirspor, Sivasspor'a 4-2 Mağlup Oldu
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Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, sahasında Sivasspor'a 4-2 yenilirken, teknik sorumlu Serkan Damla, takımın iyi bir performans sergilediğini ancak tecrübe eksikliğinin mağlubiyette etkili olduğunu belirtti. Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun ise Adana Demirspor'un yaşadığı zorlukları dile getirdi.

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Adana Demispor, sahasında Sivasspor'a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla ve Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, topa sahip olan ve pozisyon üreten bir performans çizdiklerini belirterek, "İyi oynadık ve 2-0 öne geçtik. 3'ü, 4'ü de bulabilirdik. Kaçırdığımız golün ardından tecrübe eksikliğinden dolayı, çalıştığımız yerden, bir taç atışından kalemizde golü gördük. İkinci yarıya da iyi başladık. Pozisyonlarımız da vardı. Maalesef çok basit bireysel bir hatadan kelemizde 2'nci golü gördük. Sahada aslında pozisyon anlamında hiçbir sıkıntı çekmedik. En büyük sıkıntımız lig tecrübesi. Golden sonra kırılganlaşıyoruz. Bir maçı kazanmak, özgüveni artırma açısından çok güzel olacaktı. Dışarıdan bakıldığında 4-2 görülen bir maç ancak pozisyon anlamında sahada çok farklı bir maç vardı. Mağlup olduk. Genç kardeşlerimizin bu konudaki sorunlarını gidermek için çalışıyoruz. Lig devam ediyor. Biz inancımızı asla kaybetmedik" diye konuştu.

BÜLENT UYGUN: BAKACAĞIZ

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor'un yaşadığı sendrom ve kaosun, futbolculara yansıdığını belirterek, "İster istemez Adana Demirsporlu oyuncular da sorun yaşıyor. Seyirciyi 90 dakika boyunca gördünüz. Susmadan, sonuna kadar takımı ateşlemek için her şeyi yaptı. Yediğimiz 2 gol bizi demoralize etti. Oyun anlamında, sistemimizi değiştirmeye çalıştık. Sonraki süreçte aslında çalıştığımız yerden yemememiz gereken yerlerden basit goller yemek, bize yakışmadı. Futbolcu kardeşlerim müthiş bir geri dönüş sergiledi. Ayrıca söylemek istediğim bazı şeyler var. Sosyal medyada böyle küfreden arkadaşlar, bakacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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