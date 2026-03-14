Adana Demirspor-Serikspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 31. hafta müsabakasında sahasında Serikspor'a 4-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, iyi pas yaparak iyi bir futbol ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yücel, maça iyi hazırlanmalarına rağmen karşılaşmanın ilk dakikasında gol yediklerini söyledi.

Golün ardından bir süre oyuna adapte olmakta zorlandıklarını ifade eden Yücel, "İkinci yarıda ise daha iyi bir performans sergiledik. İlk yarıdaki pozisyon hatalarını ikinci yarıda fazla yapmadık ve futbol oynamaya çalıştık. Maç 4-1 sona erdi. İyi pas yaparak iyi bir futbol ortaya koymaya çalıştık." diye konuştu.

Serikspor cephesi

Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran ise uzun bir aradan sonra galip gelerek üç puan kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Adana Demirspor galibiyetiyle bir seri yakalamak istediklerini ifade eden Boran, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta içeride Sakarya ile oynayacağız. Daha sonra Sarıyer ve Van maçlarımız var. Sakarya ve Sarıyer özellikle bizim rakiplerimiz. Bu maçları da kazanıp üst üste alacağımız galibiyetlerle mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Her hafta söylediğimiz gibi bulunduğumuz durumu kanıksamadık. Yaşadığımız sorunlara rağmen mücadele etmeye devam edeceğiz. Ligde kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."