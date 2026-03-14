Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor: 1 Serik Spor: 4

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, evinde Serik Spor'a 4-1 yenildi. Maçta Serik Spor'dan Martynov, Nwachukwu, Gökhan ve Adeola'nın golleriyle öne geçti. Adana Demirspor’un tek sayısı ise Kürşat Türkeş Küçük'le geldi.

Maçtan dakikalar

1. dakikada sol kanattan Nalepa'nın kullandığı kornerde arka direkte vuruşunu yapan Martynov topu ağlara gönderdi. 0-1

15. dakikada Martynov'un uzun pasında topu alan Nwachukwu vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 0-2

38. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Adeola topu sağındaki Gökhan'a aktardı. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapan Gökhan ağları havalandırdı. 0-3

78. dakikada Sağ kanatta topla buluşan Topalli'nin pasında Gökhan ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinde vuruşunu yapan Adeola, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

90. dakikada sol taraftan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kürşat Türkeş Küçük, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Hakan Ülker, Azad İlhan, Furkan Ulu

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Doğuhan Dübüş (Mert Menemencioğlu dk. 46), Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga (Yücel Gürol dk. 46), Kürşat Türkeş Küçük, Kayra Saygan (Arda Turan Özkanbaş dk. 81), Enes Demirtaş, Toprak Bayar (Muhammed Ergen dk. 74), Ahmet Bolat (Halil Aktaş dk. 87)

Yedekler: Oktay Çimen, Hasan Kaya, Eymen Namlı, Aykut Sarıkaya, Diyar Zengin

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Serik Spor: Veysel Sapan, Aleksandr Martynov (Lev Skvortsov dk. 67), Bilal Ceylan (Sertan Tashkin dk. 67), Alan Montes, Caner Cavlan, Raymond Adeola, Michal Nalepa, Emre Nefiz (Şeref Özcan dk. 57), Iliya Sadygov, Christian Nwachukwu (Jetmir Topalli dk. 57), Gökhan Altıparmak (Anıl Koç dk. 81)

Yedekler: Baha Karakaya, Cengiz Demir, Mehmet Demirözü, Mücahit İbrahimoğlu, Alperen Köşker

Teknik Direktör: Mustafa Boran

Goller: Kürşat Türkeş Küçük (dk. 90) (Adana Demirspor), Aleksandr Martynov (dk. 1), Nwachukwu (dk. 15), Gökhan Altıparmak (dk. 38), Adeola (dk. 78) (Serik Spor)

Sarı kart: Toprak Bayar (Adana Demirspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
