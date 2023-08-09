Adana Demirspor, Senegalli forvet M'Baye Niang ile sözleşme imzaladı

Adana Demirspor, son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Auxerre forması giyen Senegalli forvet M'Baye Niang ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Auxerre forması giyen Senegalli forvet M'Baye Niang ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, hücum hattına takviye yaptı. Mavi-lacivertli ekip, Fransa Ligue 2 takımı Auxerre'den 28 yaşındaki santrfor Niang'ı renklerine bağladı. Adana temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, M'baye Niang ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi. - ADANA