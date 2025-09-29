Adana Demirspor, Sarıyer'e 3-0 Mağlup Oldu
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, evinde Sarıyer'e 3-0 yenilerek kötü bir performans sergiledi. Sarıyer'in gollerini Malaly Dembele ve Adrien Regattin kaydetti.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Murat Ergin Gözütok, Rüştü Muhammed Orcan
ADANA DEMİRSPOR: Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit, Ali Fidan (Dk. 68 Osman Kaynak), Caner Kaban, Yusuf Buğra Demirkıran, Yücel Gürol, Aykut Sarıkaya (Dk. 68 Kayra Saygan), Gökdeniz Tunç (Dk. 86 Kürşat Türkeş Küçük), Mert Menemencioğlu, Salih Kavrazlı, Ahmet Bolat (Dk. 86 Arda Birinci)
SARIYER: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Papis Mison Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu, Hamidou Traore (Dk. 70 Emre Yeşilyurt), Ömer Bayram (Dk. 84 Moustapha Camara), Axel Urie (Dk. 64 Muhammed Mert), Julien Anziani (Dk. 46 Berkay Aydoğmuş), Adrien Regattin, Malaly Dembele (Dk. 84 Anıl Koç)
GOLLER: Dk. 46 Malaly Dembele, Dk. 53 ve Dk. 81 Adrien Regattin ( Sarıyer )
SARI KARTLAR: Yücel Gürol, Ahmet Bolat, Kadir Karayiğit ( Adana Demirspor )
TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sarıyer'e 3-0 mağlup oldu.
2'nci dakikada Metehan, sağ kanattan savunma arkasına koşan Ömer'i topla buluşturdu. Ömer'in kale sahasına doğru ortasına kafayla vuruş yapan Dembele, topu ağlarla buluşturdu ancak, ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.
5'inci dakikada orta sahada topu kazanan Ahmet, hızla ceza sahasına yönelip kaleye şutunu çekti. Top az farkla dışarı çıktı.
6'ncı dakikada sol kanatta Regattin'in yerden pasında topla buluşan Dembele, şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
40'ıncı dakikada sol kanattan atağa çıkan Gökdeniz, ceza sahasına ortaladı. Mert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
İlk devre golsüz tamamlandı.
46'ncı dakikada Djilobodji'nin ceza sahasına attığı uzun pasta topla buluşun Dembele'nin penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
53'üncü dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Ömer'in ceza sahasına açtığı ortaya Metehan kafa vurdu. Arka direğe doğru açılan topa vuruşunu yapan Regattin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
81'inci dakikada köşe vuruşunu kullanan Berkay, ön direğe ortaladı. Regattin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3.
Sarıyer sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.