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Adana Demirspor, Onvo Antalyaspor Maçına Hazır

Adana Demirspor, Onvo Antalyaspor Maçına Hazır
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başlayıp, top kapma çalışmalarıyla sona erdi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor
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