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Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti

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Adana Demirspor, Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da Badou Ndiaye ile yollar ayrıldı. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedildi.

RESMEN YOLLAR AYRILDI

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Ndiaye'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

13 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Badou Ndiaye, Adana Demirspor formasıyla 44 resmi maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asist katkısı verdi.

Adana Demirspor'un paylaşımı:

Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti

Kaynak: Haberler.com / Spor

Adana Demirspor Badou Ndiaye Spor Haberler

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