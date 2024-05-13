Adana Demirspor, Luis Nani ile yollarını ayırdı
Adana Demirspor, Portekizli futbolcu Luis Nani ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp, Nani'ye verdiği hizmetler için teşekkür etti.
Bu sezon birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Süper Lig ediplerinden Adana Demirspor'da, Portekizli futbolcu Luis Nani ile de yollar ayrıldı.
KULÜP AÇIKLAMA YAPTI
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Nani'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.