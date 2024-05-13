Adana Demirspor, Luis Nani ile yollarını ayırdı

Bu sezon birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Süper Lig ediplerinden Adana Demirspor'da, Portekizli futbolcu Luis Nani ile de yollar ayrıldı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Nani'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.