Adana Demirspor, KRC Genk ile UEFA Konferans Ligi'nde eşleşti

Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turundaki Belçikalı rakibi KRC Genk ile eşleşmesi Belçika medyasında geniş yer buldu. Medyaya göre, Avrupa liglerinde peş peşe yenilgiler alarak elenen KRC Genk'e 'hayatı zehir etmek için' şimdi de sırada Adana Demirspor var. Adana Demirspor'un, Genk'i eleyerek 'Avrupa'daki acısına son verebileceği' belirtiliyor.

Adana Demirspor’un UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turundaki Belçikalı rakibi KRC Genk ile eşleşmesi Belçika medyasında geniş yer buldu.

Medyaya göre, Avrupa liglerinde peş peşe yenilgiler alarak elenen KRC Genk’e “hayatı zehir etmek için” şimdi de sırada Adana Demir spor var.

Adana Demirspor’un, Genk’i eleyerek “Avrupa’daki acısına son verebileceği” belirtiliyor.

Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön elemeleri ile başlayan, Belçika Ligi (Pro Leauge) ikincisi Genk, İsviçre’nin Servette takımına elendi.

Belçika ekibi, daha sonra UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak için Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos ile eşleşti.

Genk, 1-1 biten ilk maçın rövanşında, uzatma dakikalarında yediği tek golle Avrupa Ligi’ne de veda etti.

Mavi beyazlı kulüp, şimdi de şansını UEFA Konferans Ligi’nde denemek için, Adana Demirspor’un karşısına çıkacak.

İlk maç 24 Ağustos’ta Genk’te, rövanş karşılaşması da 31 Ağustos’ta Adana’da oynanacak.

Belçika medyasına göre, bu Racing Genk adıyla da bilinen mavi beyazlıların, Avrupa’da tutunabilmesi için son şansı.

Ancak medya, Belçika spor kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan, Hollanda futbolunun önemli yıldızlarından Patrick Kluivert’in çalıştırdığı Adana Demirspor karşısında işinin zor olduğu görüşünde.

Kamu yayıncısı VRT’ye göre, Servette ve Olympiakos karşısında art arda mağlubiyetler alan Genk'in hayatını zehretmek için şimdi de sırada Adana Demirspor var.

Kluivert’in çalıştırdığı lacivert beyazlıların, geçen yıl Türkiye Süper Ligi’ni 4. sırada bitirdiğini vurgulayan Belçika medyasına göre, Nani, Stambouli ve Belhanda takımın en önemli yıldızları arasında.

Hem Flamanca hem de Fransızca yayın yapan medya kuruluşları, Genk’in Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nden elenmesini “felaket” olarak değerlendiriyor.

Belçika medyası, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde elenip Avrupa Ligi önelemelerine düşen takımlara, burada da elenmeleri durumunda Konferans Ligi play-off'larında bir şans daha vermesinin “garip bir tercih” olduğunu savunuyor.

Flamanca yayımlanan De Standaard gazetesi, “Genk, Adana Demirspor karşısında Konferans Ligi’ne katılma şansını da kaçırırsa, sonunda Avrupa'daki acılarından kurtulmuş olacak” diyor.

Medyada Adana Demirspor‘un, Hırvatistan’ın önde gelen takımlarından Osijek'i 5-1 gibi net bir skorla yendiğine işaret ediliyor.

Hollanda medyası da, Kluivert’ın çalıştırdığı Adana Demirspor’un, Osijek karşısındaki oyunundan övgüyle söz ediyor.

Hollanda spor medyasına göre, turu ilk maçta büyük ölçüde garantileyen Adana Demirspor, formalite için çıktığı ikinci karşılaşmada da rakibine farkı açma fırsatı tanımadı.

Belçika’nın önemli kulüpleri arasında yer alan KRC Genk 1988 yılında kuruldu.

Pro Leauge’de üç kez şampiyonluk, iki kez de Belçika kupasını kazanan mavi beyazlılar, birçok kez Avrupa kupalarında mücadele etti.

Teknik direktörlüğünü Wouter Vrancken’in yaptığı KRC Genk’te, Kevin De Bruyne ve Sinan Bolat gibi isimler de geçmişte forma giydi.

Kulüp, maçlarını 25 bin kişilik Cegeka Arena Stadyumu’nda oynuyor.