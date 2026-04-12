Adana Demirspor-Iğdır FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'de Adana Demirspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'ye 6-1 mağlup oldu. Teknik direktör Kubilayhan Yücel, futbolcularının istekli oynadığını ancak yedikleri golle dengelerinin bozulduğunu açıkladı. Iğdır FK'nın yardımcı antrenörü Ömer Faruk Karaman ise takımının galibiyetini kutlayarak kalan maçlarda maksimum puan hedeflediklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'ye 6-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, futbolcularının arzulu ve istekli oynadığını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yücel, oyuna dengeli başladıklarını söyledi.

Oyuncularının iyi bir ilk yarı çıkardığını ifade eden Yücel, "İkinci yarının başında yediğimiz gol bütün dengemizi bozdu. Bizim için kırılma noktası oldu. Ondan sonra toparlanamadık. Maalesef bu sonucu aldık." diye konuştu.

Iğdır FK cephesi

Alagöz Holding Iğdır FK Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Karaman da maça istedikleri gibi başlayamadıklarını, sonrasında buldukları gollerle müsabakayı kazandıklarını dile getirdi.

Oyuncularını tebrik eden Karaman, "Üç maçımız kaldı. Futbolda her şey mümkün. Kalan üç maçımızda da elimizden gelenin en iyisini yaparak maksimum puanları alıp sezon sonunu göreceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder

Böyle öğretmen olmaz olsun! Kızı için tüm sınıfı geride bıraktı
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

Sakatlanan rakibine acıdı, saniyeler sonra olanlara kimse inanamadı
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet

Bu takımı kim durduracak?