Adana Demirspor, Hatayspor'u 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Mersin Stadyumu'ndaki maçta Hatayspor'un Vincent Aboubakar ile bulduğu gole, Adana Demirspor'dan Semih Gürler, Ozan Demirbağ ve Abat Ayımbetov'un golleriyle cevap geldi.
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta müsabakasında Atakaş Hatayspor Mersin Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaştı. Saat 20.00'de başlayan maçı Direnç Tosunluoğlu yönetti.
Mücadelenin açılış golünü Atakaş Hataspor'da Vincent Aboubakar 25. dakika kaydetti. İlk yarı 1-0 Hatayspor üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın 53. dakikasındasında Hatayspor'da Cengiz Demir gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. Adana Demirspor'da Semih Gürler 61. dakikada attığı golle maça eşitliği getirdi. 70. Dakikada Ozan Demirbağ Adana Demirspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 75. dakikada sahneye çıkan Abat Ayımbetov Adana Demirspor'u mücadelede 3-1 öne geçiren golü attı.
Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor sahadan 3 puanla ayrıldı.