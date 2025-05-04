Adana Demirspor, Göztepe'ye 2-1 Mağlup Oldu

Adana Demirspor, Göztepe'ye 2-1 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Maçta goller, Kubilay Kanatsızkuş ve Lasse Nielsen'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Nabil Alioui sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Tayfun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

70. dakikada Nielsen sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden ortasında Victor Hugo'nun şutunda top üstten auta çıktı.

72. dakikada Nazım'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Victor Hugo'nun kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

74. dakikada sol kanattan Bünyamin'in ceza sahasına çevirdiği topa penaltı noktası üzerinden Tayfun vuruşunda top savunmadan döndü.

Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Onur gülter

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Bünyamin Balat, Tolga Kalender, Burhan Ersoy (Nabil Alioui dk. 27), Abdulsamet Burak (Aksel Aktaş dk. 85), İzzet Çelik, Antonio Simao Muanza, Tayfun Aydoğan, Ozan Demirbağ (Abat Aymbetov dk. 27), Ali Yavuz Kol (Breyton Dylan Fougeu dk. 79), Yusuf Barası

Yedekler: Murat Eser, Vedat Karakuş, Aykut Sarıkaya, Yusuf Buğra Demirkıran, Osman Kaynak, Samet Duyur

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Koray Günter, Furkan Bayır, Lasse Nielsen, Anthony Junior Dennis, Ahmet Ildız (Ogün Bayrak dk. 90+3), Nazım Sangare, David Tijanic (Victor Hugo dk. 69), Kubilay Kanatsızkuş (Emersonn dk. 69), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Emir Enes Araz, Ege Yıldırım

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Ali Yavuz Kol (dk. 33) (Adana Demirspor), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 3), Lasse Nielsen (dk. 9) (Göztepe)

Sarı kartlar: İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Nazım Sangere, Anthony Junior Dennis, Taha Altıkardeş (Göztepe) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.