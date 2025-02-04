Adana Demirspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Adana Demirspor, Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç için antrenmanlara devam ediyor. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde yapılan çalışma, 1,5 saat sürdü.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde çalışma yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada mavi-lacivertliler, kuvvet antrenmanı ve bölüm koşuları gerçekleştirdi.
Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Galatasaray ile Adana Demirspor, ligin 23. haftasında 9 Şubat Pazar saat 19.00'da karşılaşacak.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor