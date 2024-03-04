Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçta Balotelli'nin attığı golle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Markao sağ kanatta kontrol ettiği top sonrası dikine koşu yapıp Gravillion'u geçtikten sonra ceza sahasının sağından topu içeri çevirdi. Eysseric'in sağ ayağıyla çektiği şut üstten auta gitti.
52. dakikada Eysseric sol iç kulvardan sağ ayağıyla kullandığı serbest vuruşta Semih Güler'den seken topu Markao, altıpas üzerinde sol ayağıyla kaleye gönderirken, Dravillion'a çarpan top kornere gitti.
67. dakikada ceza yayının sol çaprazından serbest vuruşu kullanan Eysseric'in sağ ayağıyla çektiği şutta top kale direğinin yanından dışarı gitti.
75. dakikada Eysseric'in soldan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Magomedaliev topu tokatlayarak kornere çeldi.
90+6. dakikada Ceccherini, Maestro'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Murat Erdoğan, Ceccherini'ye doğrudan kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.
Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Murat Şener
Adana Demirspor: Magomedaliev, Youcef Atal, Andrew Gravillion, Semih Güler, M.Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Pape Cisse dk. 79), Mendoza, Balotelli (Abat Aimbetov dk. 69)
Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Manev, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Yusuf Barasi, Ozan Demirbağ
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare (Federico Ceccherini dk. 77), Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Feghouli(Tonio teklic dk 76), Kourbelis (Andrea Bertolacci dk. 89), Emre Mor, Eysseric, Can Keleş (Güven Yalçın dk. 46), Markao
Yedekler: Emre Bilgin, Veseli, Emir Tintiş, Koray Günter, Adnan Uğur, Paoletti
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Gol: Balotelli (dk. 25 pen.) (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Federico Ceccherini (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Semih Güler, Maestro, Milad Mohammadi, Youcef Atal (Adana Demirspor), Eysseric, Salih Dursun, Güven Yalçın, Emre Mor (Fatih Karagümrük) - ADANA