Üye Girişi
Haberler

Adana Demirspor, Dorukhan Toköz'ü transfer etti

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Dorukhan Toköz, hafta içi Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Dorukhan Toköz Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title