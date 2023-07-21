Adana Demirspor, Dorukhan Toköz'ü transfer etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Dorukhan Toköz, hafta içi Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.
Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Spor