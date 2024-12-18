Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a Önemli Zafer

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek ligde bu sezon ilk galibiyetini alan Adana Demirspor'un sportif direktör Muhammed Türkmen, "Bu galibiyetle inşallah Adana Demirspor hak ettiği yerlere gelecek. Asla pes etmeyen, vazgeçmeyen bir Adana Demirspor olacak." dedi.

Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncuları Maestro'nun, Beşiktaş maçın devre arasında hastalığı bulunan 17 yaşındaki kardeşinin vefat ettiğini öğrendiklerini söyledi. Maestro'nun buna rağmen maça devam etmek istediğini ifade eden Türkmen, bunun kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Türkmen, Adana Demirspor camiasının büyüklüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Adana Demirspor'un birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Yaşanan bu süreçten sonra da inşallah birlik ve beraberlik sağlanır. Adana Demirspor camiası asla pes etmez, asla hiç bir şeyden vazgeçmez, kendisini de bulacaktır. Yönetimiyle, teknik ekibiyle, oyuncusuyla zaten o mücadeleyi sürdürüyor. İnşallah bu galibiyetle beraber yol yürüyüşümüz hızlanır."

"Asla pes etmeyen bir Adana Demirspor olacak"

Sezon başından beri çok maçta iyi performans gösterdiklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını ifade eden Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında sezon başından beri gösterdiğimiz mücadelenin yansıması ve karşılığını aldığımız bir galibiyet oldu. Bu yüzden ben bu galibiyeti bekliyordum. Oyuncularımıza sezon başından beri güveniyoruz, bunu hissediyorlar. Zaman zaman şanssızlıklar yaşadık, kırılmalar oldu. Bu galibiyetle inşallah Adana Demirspor hak ettiği yerlere gelecek. Asla pes etmeyen, vazgeçmeyen bir Adana Demirspor olacak."

Kalecileri 16 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer'in Beşiktaş maçındaki performansına da değinen Türkmen, şunları kaydetti:

"Deniz bizim yatırım oyuncularımızdan bir tanesi. Çok genç ancak yaşına karşın yeteneği, karar alma ve anları iyi oynama konusundaki becerisi Beşiktaş karşısında çok fark yarattı. Çok iyi bir performans gösterdi. Zaten ondan bunu bekliyorduk. Güvendiğimiz için de hem yönetim hem teknik heyet olarak arkasında durduk. Deniz, Türk futbolunun gelecek A Milli Takım havuzunda oynayabilecek isimlerden biri. Bu anlamda Beşiktaş maçında bizim için çok kıymetli, çok güzel bir performans gösterdi."