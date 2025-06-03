Adana Demirspor'da Teknik Direktör Değişikliği
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Avcı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında Avcı'ya teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:
"Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Avcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor