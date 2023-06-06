Adana Demirspor'da Sezon Finali Sıra Gecesi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Vincenzo Montella, teknik ekip ve futbolcular, düzenlenen sıra gecesinde bir araya geldi. Tavana çiğ köfte yapıştırıp, sezon finali pastası kesen Sancak, ekibine de elleriyle yedirdi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktörü Vincenzo Montella, teknik ekip ve futbolcular, düzenlenen sıra gecesinde bir araya geldi. Tavana çiğ köfte yapıştırıp, sezon finali pastası kesen Sancak, ekibine de elleriyle yedirdi.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 1 maç kala Adana Demirspor'da sıra gecesi yapıldı. Adana'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, ekibine unutulmaz anlar yaşattı. Gecede teknik direktör Vincenzo Montella, teknik ekip ve futbolcularıyla birlikte eğlenen Sancak, havaya fırlattığı çiğ köfteleri tavana yapıştırdı. Eğlenceye katılanlarla ilgilenen Murat Sancak, pasta kesip, ekibine elleriyle yedirdi. Sancak ve beraberindekiler müzik eşliğinde dans edip, halay çekti. Sancak, İbrahim Erkal'ın Sevme şarkısını da ekibiyle birlikte seslendirdi. Sancak'ın futbolcularla şakalaştığı anlar da renkli görüntüler oluşturdu.