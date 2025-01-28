Adana Demirspor'da Mustafa Dalcı dönemi resmen bitti
Süper Lig'in son sırasında bulunan Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Mavi-lacivertli ekip, kötü gidişatın ardından Michael Balkanis ve Serkan Damla'nın ardından Dalcı ile de ayrıldı. Dalcı, görevde olduğu süre boyunca 10 maçta 3 galibiyet ve 7 yenilgi alırken, 0.90 puan ortalaması tutturdu.
Süper Lig'de 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'da kötü gidişat sürüyor. Mavi-lacivertli ekipte Michael Balkanis ve Serkan Damla'nın ardından Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile de yollar ayrıldı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
3 GALİBİYET ALABİLDİ
Michael Valkanis ve Serkan Damla sonrası Adana Demirspor'un başına geçen Mustafa Dalcı, 10 maça çıktı. Dalcı, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet (1'i Türkiye Kupası) ve 7 yenilgi aldı. 29 Kasım 2024'te göreve gelen 51 yaşındaki teknik adam, 0.90 puan ortalaması tutturdu.