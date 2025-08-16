Adana Demirspor, Çorum FK'ya 3-0 Mağlup Oldu

Adana Demirspor, Çorum FK'ya 3-0 Mağlup Oldu
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, evinde oynadığı maçta Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Çorum FK'nın golleri Eze, Yusuf Erdoğan ve Atakan'dan geldi.

Maçtan dakikalar

37. dakikada orta sahada topu alan Ferhat, pasını sol kanattaki Yusuf Erdoğan'a aktardı. Yusuf'un penaltı noktasına çevirdiği ortada Eze, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

43. dakikada orta sahada topla buluşan Ferhat, Yusuf Erdoğan'a pas vererek onu kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Teke tek pozisyonda kaleci Deniz'in müdahalesiyle topu çıkarması üzerine top tekrar Yusuf Erdoğan'ın önüne düştü ve Erdoğan, boş kaleye yuvarlayarak topu ağlarla buluşturdu. 2-0

78. dakikada Çorum FK Pedrinho'nun attığı uzun pas sonrası sol kanatta topla buluşan Atakan, ceza sahasına doğru kat etti ve sol çarprazdan attığı düzgün şutla topu ağlara gönderdi. 3-0

Hakemler: Erdem Akbaş, Tuncay Ercan, Ömer Gezer

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Ali Arda Yıldız (Halil Eray Aktaş dk. 52), Osman Kaynak, Ali Fidan, Kadir Karayiğit, Caner Kaban, Enes Erol, Salih Kavrazlı, Sefa Gülay (Samet Duyur dk. 73), Ahmet Yılmaz (Kürşat Türkeş Küçük dk. 52), Ozan Demirbağ

Yedekler: Murat Eser, Enes Demirtaş, Barış Timur, Mert Menemencioğlu, Ulaş İmergi, Kayra Saygan, Muhammed Ergen

Teknik Direktör: Koray Palaz

Çorum FK: Hüseyin Akınay, Arda Şengül, Erkan Kaş, Attamah, Üzeyir Ergün, Ferhat Yazgan (Caner Osmanpaşa dk. 86), Kenan Fakıllı, Yusuf Erdoğan (Ozan Sol dk. 83), Samudio (Eren Karadağ dk. 70), Oğuz Gürbulak (Atakan Akkaynak dk. 70), Eze

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Semih Akyıldız, Pedrinho, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Atakan Cangöz

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Sarı Kartlar: Ali Arda Yıldız, Kadir Karayiğit, Eren Karadağ Kürşat Türkeş Küçük (Adana Demirspor), Üzeyir Ergün, Kenan Fakılı (Çorum FK)

Goller: Eze (dk.37), Yusuf Erdoğan (dk. 43), Atakan Akkaynak (dk.78) (Çorum FK) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
