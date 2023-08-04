Adana Demirspor, CFR Cluj'ü yenerek bir üst tura çıktı

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında CFR Cluj'ü 2-1 yenerek bir üst tura çıktı. Hırvatistan temsilcisi NK Osijek ile eşleşti.

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında CFR Cluj'ü sahasında 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı ve Hırvatistan temsilcisi NK Osijek ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Adana Demirspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj ile karşı karşıya geldi. 1-1'in rövanşında Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, 2-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonucun ardından Adana ekibi, Macaristan temsilcisi Zalaegerszeg'i eleyen NK Osijek ile UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Hırvatistan temsilcisi NK Osijek'in teknik direktörü tanıdık bir isim. Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen, aynı zamanda da teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor, Rizespor ve Göztepe'yi çalıştıran Stjepan Tomas, Osijek'in teknik direktörlüğünü yapıyor.