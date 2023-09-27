Güntekin Onay, Adana Demirspor-Beşiktaş maçında topun oyunda kaldığı süreyi "Facia" olarak nitelendirdi
Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısında topun oyunda kaldığı süre sadece 21 dakika 48 saniye oldu. Sık sık duran maçın ilk yarısı uzatmalarla birlikte 54 dakika sürdü. Güntekin Onay, topun bu kadar az süre oyunda kalmasını "facia" olarak nitelendirdi ve Türk futbolunun bu konuda bir sorunu olduğunu belirtti.
Adana'da dikkat çeken rakam!
Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ilk yarısında topun oyunda kaldığı süre 21 dakika 48 saniye oldu.
Adana Demirspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısında dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
İki takım arasında oynanan maçın ilk yarısında top sadece 21 dakika 48 saniye oyunda kaldı.
İlk yarıda uzatmalarla birlikte 54 dakika oynanırken Güntekin Onay'dan bu duruma tepki geldi.
"BU BİR FACİA!"
Onay, "Türk futbolunun bir sorunu demiştik buna. Burada topun oyunda kaldığı süre 21 dakika 48 saniye, bu bir facia! Nasıl oynayacaksın, nasıl tempo yapacaksın" dedi.