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Güntekin Onay, Adana Demirspor-Beşiktaş maçında topun oyunda kaldığı süreyi "Facia" olarak nitelendirdi

Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısında topun oyunda kaldığı süre sadece 21 dakika 48 saniye oldu. Sık sık duran maçın ilk yarısı uzatmalarla birlikte 54 dakika sürdü. Güntekin Onay, topun bu kadar az süre oyunda kalmasını "facia" olarak nitelendirdi ve Türk futbolunun bu konuda bir sorunu olduğunu belirtti.