Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Gençlerle Buluştu

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Esenler Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ' Spor Tarihi Söyleşileri' programında gençlerle bir araya geldi.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün her ay düzenlediği ve moderatörlüğünü gazeteci Nazım Türknas'ın yaptığı 'Spor Tarihi Söyleşileri' programının konuğu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak oldu. Sancak, başkanlık hayatını ve başarı hikayelerini gençlerle paylaştı. Başkan Sancak, programın sonunda gençlerin sorularını da yanıtladı ve forma hediye etti.

Gençlerle eğlenceli vakit geçiren Başkan Murat Sancak, futbolcularla telefonda görüşmek isteyen gençlerin isteklerini geri çevirmedi ve futbolculardan Luis Nani, Younes Belhanda ve Yusuf Erdoğan'ı onlarla görüştürdü. - İSTANBUL