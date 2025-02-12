Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu! İlk işi bu olacak

ABD'nin kararına acılı babadan ilk yorum! Sınırda karşılayacak
Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek

Musk'tan Trump'a kritik uyarı: Bunu yapmazsan ülke iflas edecek
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı
Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: İstifam kabul edilmedi, görevime devam edeceğim

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'da Başkan Bedirhan Durak 2 gün önce yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu. Yeni bir açıklama yapan Durak, kulübün sahibi Murat Sancak ile yaptıkları görüşmede istifasının Yönetim Kurulu'nda kabul görmediğinin kendisine iletildiğini ve görevine devam edeceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, istifasının kabul edilmediğini ve görevine devam edeceğini bildirdi.

Durak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle istifa ettiğini anımsattı.

"İSTİFAMIN YÖNETİM KURULU'NDA KABUL GÖRMEDİĞİ BİLDİRİLDİ"

İstifasının yönetim tarafından kabul edilmediğini belirten Durak, şunları kaydetti; "Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Murat Sancak ile görüşmemizde, istifamın Yönetim Kurulu'nda kabul görmediğini ve kulüp başkanlığı görevinde bulunmaya devam etmemin kulübümüz adına daha faydalı olacağı tarafıma bildirilmiştir. Yönetim Kurulu'muzun istifamı kabul etmediği bu durumda şanlı Adana Demirspor'umuzun menfaatleri, kulübüme olan gönül bağım, futbolcularımıza ve personelimize olan inancım, Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Sancak'a olan büyük saygım ve sevgim için kulübümdeki görevime kaldığım yerden devam edeceğim."

2 GÜN ÖNCE İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle 10 Şubat'ta istifa ettiğini duyurmuştu.

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: İstifam kabul edilmedi, görevime devam edeceğim
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Spor
img

Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu
img

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
img

Dev derbiyi kim yönetecek? İşte hakem adayları
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıVll. Murat:

istifa tek taraflı bir olaydır..Kabul edilmedi diye bir şey olmaz . Demekki sen kolpadan İstifa etmişsin

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Adana Demirspor sahadan çekilmekte çok haklıydı. penaltı gerçekten penaltı değildi. Takım o moralle futbol oynayamazdı.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer Bostancı:

etsen ne olur etmesen ne olur daha sıze süper lig göstermezler amatöre kadar gidersiniz sıze futbolcudan gelmez

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

ne kadar boş bir takım kümeye kümeye

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Yıldız:

korkudan geri dönmüş

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus Deliorman :

başlığa bak Sancak imparatorluğu .....kirli düzeninize çomak soktuğu için kötü oldu karşıdaki takım FB olsaydı ilah ilan ederdniz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Alanya - Fenerbahçe maçında 2 golde de ofsayt var ama ekrana görüntü gelmedi muhtemelen gol değillerdi ortaya çıkmasın diye medya gündeme dahi getirmedi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Fotu arap hatıp taib ülkesinde istifanın kelime anlamını unutmuştuk .Dün bu arkadaşla hatırlamıştık oda vazgeçmiş :D

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkoray hüseyin kılıç:

hakan takımın yerine belki annen o moralle oynayabilrdi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün

Kızını öldüren babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
Olaylı maçın Danimarkalı VAR hakemi hakkında karar çıktı

Olaylı maçın Danimarkalı VAR'ı hakkında karar çıktı
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.