Adana Demirspor, Başakşehir'i Deplasmanda Mağlup Etti

Adana Demirspor, Başakşehir'i Deplasmanda Mağlup Etti
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ADANA Demirspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında Başakşehir FK'yi 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı, bu galibiyetin geç gelen bir ödül olduğunu belirtirken, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli ise UEFA Konferans Ligi'ne katılacaklarını duyurdu.

ADANA Demirspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir FK'yı 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ve Başakşehir FK Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli açıklamalarda bulundu.

MUSTAFA ALPER AVCI: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SON MAÇIMA ÇIKACAĞIM

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Güzel galibiyetti bizim için ve hak ettiğimiz galibiyetti. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. 10 kişi Başakşehir'e karşı galip gelmek kolay değil. Oyunumuzu takip eden kişilerin söylediği gibi Hatay maçı hariç gelişim gösteren bir takımız. Oyunu hak eden, pozitif oyun oynayan, ligin üst taraflarında olan takımımız vardı. Bu galibiyet bizim için geç gelen bir ödül oldu. Saha dışını konuşmak istemiyorum. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Birçok oyuncumunuz ne yaşadığını bilen biriyim. Hepsi iyi yere gelecek sadece bir süreç var. Olumlu yönde olması en büyük temennimiz. Önümüzdeki hafta son maçıma çıkacağım. Adana büyük bir camia. Önümüzdeki sene Süper Lig'e çıkmak için elinden geleni yapacaklardır. Bir aile bu ve hak ettiği yerlere umarım gelir. Futbol küçük dünya umarım yine yollarımız kesişir. Başakşehir'e Avrupa'da başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA KEÇELİ: UEFA KONFERANS LİGİ'NE GİDİYORUZ

Maç hakkında düşüncelerini aktaran Başakşehir FK Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli, "Beklemediğimiz bir skor. Kazanırsak, lig üçüncülüğü ve dördüncülüğü için ufak bir şansımız vardı. Beşiktaş ve Samsunspor'un puan kaybını bekleyecektik. Maça iyi başladık. Çok pozisyonumuz var. İlk yarıyı 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda kontra ataktan 2 gol yedik. Ummadığımız ve beklemediğimiz bir skor. Sezonu 5'inci sırada bitirdik. UEFA Konferans Ligi'ne gidiyoruz. İyi bir sezon geçti. Son haftada Galatasaray maçını da kazasız ve belasız bitirip yeni sezon için hazırlıklara başlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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