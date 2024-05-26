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Adana Demirspor, Başakşehir'e 6-2 mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Başakşehir'e 6-2'lik skorla mağlup oldu. Maçta Başakşehir'in oyuncusu Piatek 3 gol atarak maçın yıldızı oldu.

Trendyol Süper Lig'in 'in 38. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Başakşehir'e 6-2'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada ceza sahası dışından Piatek'in yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

67. dakikada Başakşehir'de Dubois ceza sahası içerisinde Mohammadi ile mücadelesinde yerde kaldı ve hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada Başakşehir'de topun başına geçen Piatek penaltıyı gole çevirdi. 1-5

80. dakikada oyun çizgisine paralel ceza sahasına sol kanattan giren Mohammadi'nin kale sahası içinden vuruşunda kaleci Deniz Dilmen topa hakim oldu.

89. dakikada Michut'un pasında ceza sahasında topla buluşan Mendoza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-5

90+1. dakikada ceza sahasına yapılan ortada yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-6

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı

Adana Demirspor: Yılmaz Aktaş, İsmail Çokçalış, Gravillion, Dorukhan Toköz (İzzet Çelik dk. 70), Atal (Mohammadi dk. 46), Tayfun Aydoğan (Samet Duyur (dk. 89), Maestro (Burhan Ersoy dk. 89), Michut, Ozan Demirbağ (Aymbetov dk. 46), Mendoza

Yedekler: Magomedaliev, Deniz Eren Dönmezer, Manev, Yusuf Barasi

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner (Lima dk. 74), Hamza Güreler, Opoku, Dubois (Figueiredo dk. 69), Onur Ergün (Berkay Aydoğmuş dk. 74), Deniz Türüç, Kemen, Berkay Özcan, Davidson (Serdar Gürler dk. 69), Piatek (Emirhan İlkhan dk. 69)

Yedekler: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Tayfun Erdoğan (dk. 37 pen.), S. Mendoza (dk. 88) (Adana Demispor), Piatek, (dk. 5, 13 ve 68), Berkay Özcan (dk. 40), Davidson (dk. 44) (Başakşehir) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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