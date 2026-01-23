Haberler

Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Bandırmaspor: 3

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, evinde Bandırmaspor'a 3-0'lık skorla yenilerek taraftarını üzdü. Bandırmaspor'a galibiyeti getiren goller Douglas Tanque, Amaral ve Badji'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, evinde Bandırmaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

24. dakikada orta sahada kazanılan topu Mulumba Amaral'a pasını aktardı. Amaral'ın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek arka direğe yerden ortaladığı topu Douglas Tanque, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

34. dakikada Orta alanda topla buluşan N'Dongala, savunma arkasına kaçan Amaral'a yerden pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Amaral sol ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu. 0-2

52. dakikada sol kanattan gelişen atakta Toprak, ceza sahası dışı sol çaprazdan gönderdi. Kaleci Arda üzerine gelen topu kornere çeldi.

84. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında orta alandan gelen pası sol kanatta kontrol eden Yücel'in kale alanına yerden tehlikeli gönderdiği topu kaleci Arda kontrol etti.

90+4. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Badji, kaleci Murat ile ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Asen Albayrak, Azad İlhan, Sami Şad

Adana Demirspor: Murat Eser, Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran, Diyar Zengin (Yücel Gürol dk. 46), Kürşat Türkeş Küçük, Toprak Bayar (Kayra Saygan dk. 82), Enes Demirtaş (Mert Menemencioğlu dk. 76), Osman Kaynak, Gökdeniz Tunç, Ahmet Yılmaz

Yedekler: Aslan Atay, Barış Timur, Ahmet Bolat, Doğuhan Dübüş, Ata Gül, Ali Arda Yıldız, Eren Fidan

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan, Kerim Alıcı (Mücahit Albayrak dk. 85), Atınç Nukan, Enes Aydın, Remi Mulumba (Yusuf Can Esendemir dk. 90), Muhammet Gümüşkaya, Joa Amaral (Badji dk. 85), Dieumerci N'Dongala, Douglas Tanque, Abdulkadir Parmak (Enes Çinemre dk. 63)

Yedekler: Hountondji, Tolga Kalender, Akın Alkan, Yiğit Zorluer

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Douglas Tanque (dk. 24), Amaral (dk. 34), Amidou Badji (dk. 90+4) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Douglas Tanque, Enes Çinemre, Remi Mulumba (Bandırmaspor), Enes Demirtaş (Adana Demirspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
