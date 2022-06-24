Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı - Haberler

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Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı

Adana Demirspor, daha önce Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te de top koşturan Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Adana Demirspor, daha önce Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te de top koşturan Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Uzun yıllar sonra yükseldiği Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve yeni sezonda daha üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor, tecrübeli orta saha Badou Ndiaye'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Ndiaye transferini sosyal medya hesabından, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu.

Badou Ndiaye hakkında

Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te oynayan Senegalli Badou Ndiaye, geçtiğimiz sezonu Yunanistan'da Aris formasıyla geçirmişti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Adana Demirspor Badou Ndiaye Spor Haberler

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