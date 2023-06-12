Adana Demirspor Avrupa Konferans Ligi'ne hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'i 4'üncü sırada tamamlayarak, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Adana Demirspor'da hazırlıklar başladı. Ligin tamamlanmasıyla İtalya'ya giden teknik direktör Vincenzo Montella'nın devam edip etmeyeceği yönündeki kararı beklenirken, mavi lacivertliler kadrosuna da takviyeler yapacak.

2020-21 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, 26 yıl sonra mücadele ettiği ligin ilk sezonunu İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella liderliğinde 55 puanla 9'uncu sırada bitirdi. İtalyan forvet Mario Balotelli transferiyle sezon boyunca dikkatleri üzerine çeken mavi lacivertliler, bu sezon da Montella'nın yönetiminde iç sahada oynadığı 16 maçta başarılı bir seri yakalayarak hiç kaybetmedi. Ligin 35'inci haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan mavi-lacivertli ekibin bu maçla birlikte iç sahadaki namağlup serisi de son bulmuş oldu. Sezon boyu istikrarlı performans gösteren Adana Demirspor, Süper Lig'i 4'üncü sırada tamamladı. Kulübün Süper Lig tarihindeki en iyi başarısını sağlayan ekip, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.