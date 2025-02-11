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Adana Demirspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde antrenman yaptı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde çalışma yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, savunma, orta saha ve forvet oyuncularının ayrı ayrı gruplar halinde yaptıkları çalışmayla tamamlandı.

Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, 14 Şubat Cuma günü saat 20.00'de karşılaşacak.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
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