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Adana Demirspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Adana Demirspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Onvo Antalyaspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetimindeki ekip, kuvvet antrenmanı ve bölüm koşuları ile antrenmanını tamamladı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde çalışma yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada mavi-lacivertliler, kuvvet antrenmanı ve bölüm koşuları gerçekleştirdi.

Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, 14 Şubat Cuma günü saat 20.00'de karşılaşacak.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
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