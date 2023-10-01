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Adana Demirspor, Alanyaspor'u 4-0 Yendi

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Balotelli ve Belhanda'nın golleriyle galibiyete ulaşan Adana Demirspor, üç puanı hanesine yazdırdı.