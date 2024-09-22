Üye Girişi
Haberler

Adana Demirspor, Alanyaspor'u 2-0 ile Geçti

Adana Demirspor, Alanyaspor'u 2-0 ile Geçti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor, Alanyaspor ile gerçekleştirdiği maçta 2-0'lık skorla galip geldi. Golleri Ui-jo Hwang attı.

0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanatta Augusto'nun ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Ui-jo Hwang'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

7. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan ceza sahasına giren Janvier'ın vuruşunda kaleci Vedat Karakuş meşin yuvarlağı kurtardı.

17. dakikada Ui-jo Hwang'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Vedat Karakuş'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 0-2

28. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahası içinde yükselen Manev'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

30. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Hakemler: Emre Kargın, Salih Mazlum, Emrah Ünal

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Manev, Gravillon, Abdulsamet, Maestro, Bünyamin, Yusuf Sarı, Alioui, Ali Yavuz, Yusuf Barası,

Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Salih Kavrazlı, Shehu, Ozan Demirbağ, Nourani, Arda Kurtulan

Teknik Direktör: Michael Valkanis

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Janvier, Augusto, Cordova, Ui-jo Hwang

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Efecan Karaca, Serdar Dursun, Rony Lopes, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Juan, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Ui-jo Hwang (dk. 4, dk. 17)

Sarı kartlar: Augusto, Ui-jo (Alanyaspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor 3-sayfa Futbol adana Spor

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

Özel'i topa tutan milletvekiline, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

 Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı

Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı
Hatay'da Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren 5 Suriyeli boğuldu

Pazar eğlenceleri felaketle sonuçlandı! Suriyeli baba ile 4 çocuğunun korkunç ölümü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? Lyon Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Lyon Marsilya maçı kaç kaç, maç bitti mi? S Sport CANLI izle! (INTER MİLAN) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Adana Demirspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Adana Demirspor Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Beşiktaş Eyüpspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Eyüpspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK Eyüpspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! S Sport CANLI izle! (HD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Villarreal Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? Çorum FK Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Çorum FK Kocaelispor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı kaç kaç, maç bitti mi? Mersin İY Erbaaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Mersin İY Erbaaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });