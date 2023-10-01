Adana Demirspor, Alanyaspor'u 1-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Nani'nin ceza yayı sol tarafından yaptığı sert vuruşta savunmaya çarpan top kaleci Yusuf Karagöz'de kaldı.
15. dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Balotelli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
27. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahasından yaptığı sert vuruşta savunmadan seken topu kaleci kurtardı.
30. dakikada Yusuf Sarı'nın ortasında ceza sahası içinde Balotelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
37. dakikada Javier'in ortasına Novais'in gelişine uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, İlker Takpak
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Balotelli
Yedekler: Shakhrudin, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Tayfur Aydoğan, Niang, Abdulsamet Burak, Zeneli, Dorukhan Toköz, Yusuf Barasi, P. Cisse
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, L. Augusto, Furkan Bayır, F. Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, N. Janvier, Efecan Karaca, J. Novais, Oğuz Aydın, S. Cordova
Yedekler: Yavuz Aygün, Nuno Lima, Leroy Fer, Pione Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Carlos Eduardo, J. Balkovec, Anderson, F. Hadergjonaj
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gol: Balotelli (dk. 30) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Augusto (Alanyaspor), Ertaç Özbir (Adana Demirspor) - ADANA