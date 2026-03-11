FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 6 puan daha silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan ceza sonrasında takım ligde -51 puanla son sırada yer alıyor.
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 6 puan daha silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Adana Demirspor'a 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.
Adana temsilcisi, ligde -51 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat