FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 6 puan daha silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan ceza sonrasında takım ligde -51 puanla son sırada yer alıyor.

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 6 puan daha silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Adana Demirspor'a 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.

Adana temsilcisi, ligde -51 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
