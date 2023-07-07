Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor
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Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde Topuk Yaylası'nda hazırlık çalışmalarına devam ediyor. İlk antrenman 2,5 saat sürdü ve kondisyon, taktik ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Hazırlıklar 13 Temmuz'a kadar devam edecek.
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor.
Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla devam etti.
Mavi-lacivertli futbolcular, antrenmanın son bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.
Adana ekibi, 13 Temmuz'a kadar tesislerde hazırlıklarını sürdürecek.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023