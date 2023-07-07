Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde Topuk Yaylası'nda hazırlık çalışmalarına devam ediyor. İlk antrenman 2,5 saat sürdü ve kondisyon, taktik ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Hazırlıklar 13 Temmuz'a kadar devam edecek.