Üye Girişi
Haberler
Adana Demirspor 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Düzce'de kampa giren Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen sezonu 69 puanla 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor'un 2023-2024 sezonu hazırlıkları, dün yardımcı antrenör Serkan Damla'nın yönetimindeki ilk idmanla Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde start aldı. Dün akşam kampa katılan Hollandalı yeni teknik direktör Patrick Kluivert, mavi-lacivertli oyuncularla ilk antrenmanına çıktı. Kluivert yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan bu sabahki antrenmanda pas, pres, top kapma çalışan futbolcular, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı. Adana ekibinin kampı, 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

Düzce'de kampa giren Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen sezonu 69 puanla 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor'un 2023-2024 sezonu hazırlıkları, dün yardımcı antrenör Serkan Damla'nın yönetimindeki ilk idmanla Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde start aldı.

Dün akşam kampa katılan Hollandalı yeni teknik direktör Patrick Kluivert, mavi-lacivertli oyuncularla ilk antrenmanına çıktı. Kluivert yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan bu sabahki antrenmanda pas, pres, top kapma çalışan futbolcular, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Adana ekibinin kampı, 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Adana Demirspor Serkan Damla Düzce Adana Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title