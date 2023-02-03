Adana Demir maçı dönüm noktası oldu! Yeni şampiyonluk oranlarını görenler gözlerine inanamıyor

Süper Lig'de 23. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları değişti. Güncellenen listede bu haftayı da kayıpsız atlatan ve 1.70'lik oranla favori olarak gösterilen Galatasaray'ın oranı 1.40'a geriledi. Ali Palabıyık'ın damgasını vurduğu Adana Demirspor karşılaşmasından ise 1 puan alan Fenerbahçe'nin 1.95'lik oranı ise 2.40'a çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının tamamlanmasının ardından yeni şampiyonluk oranları da güncellendi. Adana Demirspor deplasmanında bıraktığı 2 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin 1.95'lik oranının 2.40'a çıkması dikkatlerden kaçmadı.

GALATASARAY ARAYI AÇIYOR

Süper Lig tarihinde oldukça başarılı bir sezon geçiren Galatasaray, puan tablosunda olduğu gibi şampiyonluk favoriliğinde de ezeli rakibi Fenerbahçe'yle arayı açıyor. Son olarak sahasında iki kez geri düştüğü Ümraniyespor mücadelesinden de galip ayrılan sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösteriliyor.

HAFTANIN KAZANANI GALATASARAY

Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 mağlup ederek şampiyonluk ateşini yakan sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birer puan aldıkları 22. haftada 3 puan alarak zirvedeki yerini sağlama aldı.

İşte yeni şampiyonluk oranları;