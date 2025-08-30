Adana'da Zafer Kupası Kaykay Şampiyonası Düzenlendi

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "Zafer Kupası Kaykay Şampiyonası" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kaykay Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Alanı'nda organize edilen etkinlikte sporcular, kaykay parkurunda hünerlerini sergiledi.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Türkiye Kaykay Federasyonu Adana İl Temsilcisi Resul Bozkurt, yarışmaya 44 sporcunun katıldığını söyledi.

Bozkurt, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Kaykay sporu son zamanlarda gelişen bir spor. Özellikle de biz bu işi daha çok tabana yayma çabasındayız. Bu amaca yönelik çalışmalarımız var." diye konuştu.