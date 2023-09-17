Adana'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Adana'da Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda, bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar kent turu attı. Etkinliğe çok sayıda kadın bisikletçi katıldı ve trafikteki sürücüler de kornalarıyla eşlik etti.

ADANA'da, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda, bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar, kent turu attı.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla 32 ülke 200 şehirde eş zamanlı düzenlenen etkinlikler kapsamında Adana'da da kadınlar, sosyal medya üzerinden örgütlendi. Çok sayıda kadın bisikletçi, Uğur Mumcu Meydanı'nda toplandı. Bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar, şarkılar söyleyip eğlendi. Bazı erkek bisikletçiler de etkinliğe destek verdi. Pedal çeviren kadınlar, Ziya Paşa ve Gazi Paşa Bulvarları'ndan geçtikten sonra başlangıç noktasına geri döndü. Bisiklet turuna trafikteki sürücüler de kornalarıyla eşlik etti. (DHA)