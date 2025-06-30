Adana'da Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı

Adana'da Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen törende, Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi. Vali Köşger, açılan okulların gençlerin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, spor kültürünün yaygınlaşmasına vurgu yaptı.

Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen törende spor okullarının gençlerin gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Sadece bir spor projesinin değil aynı zamanda vizyonun ve gençliğe duyulan güçlü inancın açılışını yaptıklarını dile getiren Köşger, şöyle konuştu:

"Adana'da yaz aylarının sıcaklığını çocuklarımızın neşesi, salonların enerjisi ve gençliğin heyecanıyla yoğurarak yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Bir toplumun geleceği, gençliğine verdiği değer ve sunduğu imkanlarla şekillenir. Bu anlayışla, Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde 2009 yılından bu yana sürdürülen GSB Spor ve Engelsiz Spor Okulları, bu yaz da Adana'da yüksek katılımla kapılarını açıyor."

Köşger, proje sayesinde çocukların fiziksel olarak gelişmelerinin yanı sıra spor ahlakını, disiplini ve dayanışma ruhunu da kazandıklarını vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da bu yaz, 5 ile 18 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik 30 branşta açılacak ücretsiz kurslarda 185 antrenörün görev yapacağını belirtti.

İl genelinde 200 spor tesisinin bulunduğunu söyleyen Loğoğlu, şunları kaydetti:

"Sporun tabana yayılması, çocuklarımızın yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesi ve güçlü spor kültürünün oluşturulmasının yanı sıra Engelsiz Spor Okulları kapsamında özel gereksinimli çocuklarımızın spora katılımını artırmak öncelikli hedeflerimizden. Bu projeyle geleceğin milli sporcularını yetiştirecek altyapıyı güçlendireceğiz."

Konuşmaların ardından GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarının açılışı yapıldı, sporcular gösteri sundu.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Spor
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş

İki hata birleşince, İzmir'de felaket göz göre göre gelmiş
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Ciğerlerimiz yanıyor! 50 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi
Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama

Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor

Karagümrük ve Alanyaspor'daydı! Avrupa deviyle el sıkıştı
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.