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Adana'da ilk kez düzenlenen 'Aquatlon ve Triatlon' yarışmasında sporcular madalyalarını aldı

Adana'da ilk kez düzenlenen 'Aquatlon ve Triatlon' yarışmasında sporcular madalyalarını aldı
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Adana'da Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Aquatlon ve Triatlon yarışları sona erdi. Erkeklerde Necati Karabucak, kadınlarda Yaren Demirdöğenler birinci oldu.

ADANA'da, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen 'Aquatlon ve Triatlon' yarışları, kıyasıya mücadelenin ardından tamamlandı. Genel Klasman Erkek kategorisinde Necati Karabucak, 1.09.56'lık derecesiyle birinci olurken, Mert Çopur ikinci, Arda Dölen ise üçüncü sırada yer aldı. Genel Klasman Kadınlar kategorisinde Yaren Demirdöğenler birinci, Eda Erturan ise ikinci oldu. Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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