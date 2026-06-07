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Adana'da ilk kez düzenlenen 'Aquatlon ve Triatlon' yarışması başladı

Adana'da ilk kez düzenlenen 'Aquatlon ve Triatlon' yarışması başladı
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Adana'da Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Aquatlon ve Triatlon yarışları, 64 sporcunun katılımıyla başladı. Sporcular yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında mücadele ediyor.

ADANA'da, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen 'Aquatlon ve Triatlon' yarışları, 64 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu organizasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 'Aquatlon ve Triatlon' yarışları, Adana'da ilk kez başladı. Sporcular, saat 08.30'da Çukurova ilçesindeki Adnan Menderes Adası'nda son hazırlıklarını yaptı. 52 erkek ve 12 kadın sporcunun katıldığı yarışta, verilen startın ardından sporcular Sevgi Adası'na kadar yüzdükten sonra başlangıç noktasına geri döndü. Yüzme etabını tamamlayan sporcular, Adnan Menderes Bulvarı'nda bisikletleriyle 4 tur attıktan sonra 4 kilometrelik koşu etabını da tamamlayarak yarışı bitirecek.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların mücadele ettiği organizasyon, yüksek rekabet düzeyi ve etkileyici parkuruyla triatlonseverlerden yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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