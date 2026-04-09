Haberler

Adana'da okul kulüpleri ile sporculara malzeme desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da düzenlenen 'Geleceğin Sporcularına Destek Programı' ile okul kulüpleri ve sporculara malzeme desteği verildi. Vali Mustafa Yavuz, sporun birleştirici gücüne inandıklarını ve spora yönlendirme çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Adana'da düzenlenen "Geleceğin Sporcularına Destek Programı" kapsamında okul kulüpleri ile sporculara malzeme desteği yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen programda, halk oyunları ve karate gösterisi sunuldu.

Vali Mustafa Yavuz, programda, sporun birleştirici gücünü 15 ilçeye yayarak devam ettireceklerini söyledi.

Sporun iyileştirici gücüne inandıklarını belirten Yavuz, "Spor, gençlerimizin, çocuklarımızın ve her yaştan vatandaşlarımızın sağlığı, ruh ve beden bütünlüğü ile ilgili çok önemli bir yere sahip. Bundan sonra ikinci, üçüncü etaplarla birlikte farklı okullarımıza ve çocuklarımıza spor malzemesi dağıtma ve onları buluşturma etkinliklerine devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Yavuz, bugün 10 binden fazla spor malzemesinin dağıtımının yapılacağını ifade etti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz, gençlerin ve çocukların spora yönlendirilmesini istedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuk ve gençlerin potansiyellerini açığa çıkarmak adına kapsamlı bir program tasarlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrencilere spor malzemeleri verildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

