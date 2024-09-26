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Adana'da AOSB Spor Şenliği'nde Basketbol Turnuvası Coşkusu

Adana'da AOSB Spor Şenliği'nde Basketbol Turnuvası Coşkusu
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen 2. Basketbol Turnuvası, 19 takımın katılımıyla büyük bir çekişmeye sahne oldu. AOSB Basketbol takımı, finalde ABCO'yu yenerek şampiyon olurken, turnuvada dostluk ve centilmenlik ön plandaydı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)'nde 2013 yılından beri düzenlenen geleneksel AOSB Spor Şenliği çerçevesinde 2. Basketbol Turnuvası sonuçlandı.

Turnuvada, oyuncuların yanı sıra onları desteklemek için salonda yerlerini alan mesai arkadaşları ve aileleri de heyecan dolu anlar yaşadı. Yılın en renkli ve coşkulu etkinliğinde 19 takımın mücadele ettiği basketbol turnuvası, sporun ve rekabetin en üst düzeyde yaşadığı anlara şahitlik etti. Muhteşem anlar ve dostluk dolu rekabetin yaşandığı turnuvada, sporun birleştirici gücünün en güzel örnekleri sergilendi.

Adnan Menderes Spor Salonunda gerçekleşen ve 19 takımın 5 grupta mücadele ettiği yılın en renkli ve coşkulu etkinliğin yarı finalda Atlas Denim ile ABCO, AOSB takımı ile Reakteks karşılaştı. Final maçında ise Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş'nin ABCO takımını 37-22 yenen AOSB Basketbol takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

ABCO'nun ikincilik, Atlas Denim'in üçüncülük kupasını aldığı turnuvada, En Centilmen Takım ödülününün sahibi Doğanay Gıda, Turnuvanın Sayı Kralı ise AOSB'den Emre Ocak oldu.

Final maçına katılarak sporculara hem moral ve motivasyon sağlayan hem de şampiyon takımlara ödüllerini veren AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sporun ilham verici gücüne inanarak gerçekleştirdikleri turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. Akpınar, heyecan dolu anlara sahne olan turnuvada, dostluk, centilmenlik ve kardeşlik duygularının ön plana çıkmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, turnuvanın amacına hizmet ettiğini vurguladı.

Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sanayiciler ile çalışanlarının bir araya gelmesi, kaynaşması, moral ve motivasyon sağlanmasını hedefleyen turnuvanın geleneksel olarak bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini belirterek, "Futbolla başlayan sportif yarışmalarımızı şenliğe dönüştürüp, kapsamını genişlettik. Tüm yıla yaydığımız Spor Şenliklerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecektir" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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