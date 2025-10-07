Adana'da Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Adana'da 6-11 Ekim Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Loğoğlu, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle sporcular, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nden bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Loğoğlu ve Bozan, burada anıta çelenk koydu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Loğoğlu, yaptığı konuşmada, her yaştan insanın spor yapması, düzenli fiziksel aktivitelerin özendirilmesi ve yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla ülke genelinde Amatör Spor Haftası'nın kutlandığını söyledi.

Adana'nın yetiştirdiği başarılı sporcularıyla ülkeye gururlar yaşatan, amatör sporun kalbi durumundaki illerden olduğunu ifade eden Loğoğlu, "Müdürlüğümüzce Adana'da sayısı giderek artan spor kulüplerimiz, donanımlı antrenörlerimiz ve modern tesislerimiz sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz için önemli imkanlar sunmaktayız. Biz biliyoruz ki Adanalılar sporu çok ama çok seviyor. Tüm Adanalı hemşehrilerimizi spor tesislerimizi kullanmaya, etkinliklerimize katılmaya ve düzenli spor yapmaya davet ediyor, kendilerini spor tesislerimize bekliyoruz." diye konuştu.

Bozan da amatör spora verdiği destekten dolayı Loğoğlu ve personeline teşekkür etti.

Amatör spor kulüplerinin çocukları, gençleri sporla buluşturduğunu anlatan Bozan, durmadan, yorulmadan gururla bu işi yapmaya devam edeceklerini kaydetti.