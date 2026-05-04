Haberler

Adana'da 18 Yaş Altı Kız Basketbol Türkiye Şampiyonası başladı

Adana'da 18 Yaş Altı Kız Basketbol Türkiye Şampiyonası başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonunca (TBF) düzenlenen 18 Yaş Altı Kız Türkiye Şampiyonası Adana'da başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonunca (TBF) düzenlenen 18 Yaş Altı Kız Türkiye Şampiyonası Adana'da başladı.

Menderes Spor Salonu'nda başlayan şampiyonanın ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile İzmit Zirve karşılaştı.

Müsabaka, Adana ekibinin 81-61'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Menderes ve ASKİ Atatürk spor salonlarında 10 Mayıs'a kadar sürecek şampiyonada, Adana ve İzmit ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Beşiktaş, Botaş, Çankaya Üniversitesi, Çaykur Rize, ÇBK Mersin, Emlak Konut, Eskişehir Çağdaş Kolejliler, Evolog Daçka Şerifali, Fenerbahçe, Galatasaray, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor ve TED Ankara Kolejliler mücadele edecek.

Şampiyonada 4 grup halinde oynanacak maçların sonucunda Türkiye şampiyonu belirlenecek.

TBF Adana İl Temsilcisi Levent Deringöl, AA muhabirine, 18 Yaş Altı Kız Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Şampiyonanın, il, bölge ve yarı final maçlarının ardından organize edildiğini belirten Deringöl, "Türkiye'nin şu an en iyi 16 takımı ilimizde mücadele ediyor. Seyircilerimiz en iyi 16 takımı izleme fırsatı buluyor. Burası, oyuncuların gelişmesi için çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması

Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket