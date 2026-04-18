Adana'da "13. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası" başladı

Adana'da '13. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası' başladı
Adana'da düzenlenen 13. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası, 17 ülkeden 395 sporcunun katılımıyla başladı. Vali Mustafa Yavuz, bu önemli organizasyonun Adana'nın spor turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile ÇİLTAR Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen turnuvaya, 17 ülkeden 395 sporcu katılıyor.

Vali Mustafa Yavuz, Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan turnuvanın açılışında, sportif altyapı ve güçlü organizasyon kabiliyeti sayesinde Adana'nın her geçen gün öne çıktığını söyledi.

Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Yavuz, "Katılımcı sayısı ve kapsamı itibarıyla Türkiye'nin en büyük masa tenisi organizasyonu olma özelliğini taşıyan bu kıymetli turnuva, Adana'mız adına gurur verici bir tablo sunmaktadır. Turnuvanın Adana'mızın spor turizmine, şehrin tanıtımına ve uluslararası görünürlüğüne önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır ise Türkiye'nin veteran masa tenisindeki gücünün herkes tarafından bilindiğini dile getirdi.

Masa tenisinde başarılı olduklarını vurgulayan Çakır, "2028'de Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak istiyoruz. Umarım çok güzel, centilmence, her zaman olduğu gibi keyifli ve huzurlu bir turnuva olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç da bu yıl Veteran Takımlar Türkiye Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Veli Ozan Çakır, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling ile maç yaptı.

Turnuvanın açılış törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ile AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı da katıldı.

41 masada maçların yapıldığı turnuva, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
