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Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali Başladı

Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali Başladı
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Adana'nın Kabasakal Rüzgarlı Tepe'sinde gerçekleşen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali'nde yaklaşık 200 paraşütçü gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Festival sırasında yaşanan kazalarda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali'nde gökyüzünde renkli görüntülerle başlarken, paraşütçülerin kazaları da kameralara yansıdı.

Adana'da doğa ve adrenalin tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı olan 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Rüzgarlı Tepe'de başladı. Yaklaşık 200 paraşütçünün katıldığı festivalde Adana semalarında görsel şölen yaşandı.

Öte yandan paraşütçülerin ufak tefek yaşadıkları kazalarda kameralara yansıdı. Kazalar sırasında ise herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Bekir Atlıhan: "Adana'ya bir festival daha kazandırmış olduk"

Festival hakkında bilgiler veren Adana Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Bekir Atlıhan, festivale ilginin her geçen sene arttığını belirterek, "Bu festival Türkiye'de sadece Adana'da yapılıyor. Gittikçe her sene katılımcı sayısı artıyor. Festivaller şehri Adana'ya bir festival daha kazandırmış olduk. Katılımcı sayımız sabah 135 kişiydi ancak sayımız 200'ü geçecek. Bu tepe paraşütçüler için çok önemli, kışın diğer şehirlerde eğitim verilemediği zamanlarda buraya gelip eğitim verirler. Yaz ayında da Menekşe Tepesi'nde gölün üzerinde saatlerce uçtuğumuz alanımız var" ifadelerini kullandı.

Örümcek Adam karakteri kostümüyle festivale katılan 8 yaşındaki Kıvanç Şimşek, 'İlk kez uçuş yapacağım. Çok heyecanlıyım. Hiç korkmuyorum, burası çok güzel. Herkes gelmeli" dedi.

Hasan Kaval: "Adana'yı hep sevmişimdir"

Muğla'nın Fethiye ilçesinden festivale gelen Hasan Kaval de, "Fethiye'den gelerek bu festivale katıldım. Buradaki arkadaşlarla tekrar görüşmek, buradaki eğlenceye katılmak çok güzel bir duygu. Festivalleri her zaman sevmişimdir. Destekçi arkadaşlarımızın böyle bir etkinlik yapması bizleri çok mutlu ediyor. Adana'yı zaten seviyorum. Lezzetleri çok iyi, bizler için böyle festivaller büyük bir şans" diye konuştu.

42 yıldır yamaç paraşütü yapan Osman Tekin ise festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, "Adana Türkiye'nin en iyi pilotlarının yetiştiği ildir. Buranın iklimi nedeniyle yaz, kış uçuş yapılabiliyor. Yamaç paraşütünün kalbi Adana'da atıyor" diye konuştu.

Festival yarın sona erecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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