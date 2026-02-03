Haberler

Adama Traore, Gençlerbirliği'ne geri döndü

Adama Traore, Gençlerbirliği'ne geri döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği, Suudi Arabistan'ın Al-Ula takımına kiraladığı Adama Traore'yi geri aldı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, takımın bugünkü antrenmanına katıldı.

Gençlerbirliği'nin Suudi Arabistan'ın Al- Ula takımına kiralık gönderdiği Adama Traore, kırmızı-siyahlı ekibe geri döndü.

Kulübün açıklamasına göre, sezon başında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'tan transfer edildikten sonra Al-Ula takımına kiralanan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, yeniden başkent ekibine katıldı.

Adama Traore, Gençlerbirliği'nin bugünkü antrenmanında da yer aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGAGS:

geri döndüğü için çok mutlu görünüyor.. :D

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Epstein-Rothschild yazışmalarında tüyler ürperten Hitler detayı

Epstein dosyasında tüyler ürperten Hitler detayı
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''